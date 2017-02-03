昨日，葡萄牙科瓦彼達迪俱樂部在其官方網站宣布中國球員劉宇豪正式加盟，與球隊簽約至2021年。

球隊官方公告中寫道：這是我們在轉會市場中引進的最後一名球員了。劉宇豪，22歲，在場上司職前腰位置，與葡萄牙科瓦必彼達俱樂部簽約了一份為期至2021年的合同。這是劉宇豪在馬夫拉、洛里什等隊後效力的第五支葡萄牙俱樂部。

劉宇豪生於1994年，能勝任前場多個位置，包括前鋒、邊前衛和前腰，2016-17上半賽季代表圖裡茲人在葡萄牙錦標聯賽出場9次，全部首發出場。