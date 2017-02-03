年金改革草案研擬3月底前送至立法院，不過，屆時還須考試院院會通過，外傳考試院將是最大變數。對此，國民黨立委林德福今天(3日)表示，政府草率的提出草案，要求考試院背書，考試院勢必有反彈，他對年改草案能否如期出爐感到憂心；民進黨立委李俊俋則呼籲考試院應全力配合，若考試院杯葛，民進黨團將自己提案。

政府全力推動年金改革，年金改革委員會研擬於3月前會銜行政院與考試院將草案送至立法院審議，不過，年金改革草案屆時還需考試院院會通過，但由於考試院副院長人事同意權案還未過關，年金改革方案能否順利轉化為修法草案，恐將成為一大變數。

對此，國民黨立委林德福3日受訪時表示，政府「先射箭再畫靶」，相關改革方向早已定案，卻要考試院背書，考試委員的反彈難以避免，建議政府不要設定修法通過期程，取得最大公約數，才能完成改革。他說：『(原音)不是說硬是把鴨子抬上架，那種粗糙的模式來處理，那不是改革、是背書的份而已，改革我們不反對，應該漸進式，今天不是藉著改革來鬥爭，大家是看在眼裡的。』

國民黨團書記長王育敏也說，黨團已成立年金改革小組，並與智庫合作，積極理解各團體對於年金改革的想法。

民進黨立委李俊俋則表示，立法院開議後將隨即處理考試院副院長的人事同意權，副院長出缺不會影響年金改革的推動；但是考試委員恐會成為改革的阻力，呼籲考試委員應全力支持改革，若考試院不配合，民進黨立院黨團自有做法。他說：『(原音)如果說考試院還是如此堅持一定要杯葛、阻礙年金改革的推動，不排除用黨團提案的方式，來對年金改革的相關處理。』

李俊俋強調，民進黨團年金改革小組先前對於年改有充分討論，未來也會持續運作至年金改革通過為止。