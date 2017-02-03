【鉅亨網編譯何昆霖】

《Bloomberg》報導，亞馬遜 ((US-AMZN))2016 年第四季營收不如市場預期同時發佈獲利警告，股價盤後下跌超過 4%。

亞馬遜上季 EPS EPS 1.54 美元，優於去年同期 1 美元、市場預期 1.36 美元。營收 43.7 億美元成長 22%，但不如市場預期 447 億美元。

亞馬遜上季整體營收受到匯率影響減少 2%；雲端服務營收較去年同期大幅成長 47% 來到 35 億美元，但與前季成長 55% 相較之下速度放慢。

亞馬遜上季營業費用增加 23% 來到 425 億美元，其中 57 億美元用在店面與貨運上，特別是針對快速送貨的 Prime 客戶。

亞馬遜預估本季營收將來到 333 億美元至 358 億美元之間，不如市場預期 360 億美元。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 表示，亞馬遜營收成長支出卻也同時增加，「那代表他們會花掉很多錢... 營收往上走獲利卻減少會嚇到人。」