為充分發揮外交部桃園機場辦事處急難救助聯絡中心的主要功能，外交部從去年開始透過「以價制量」的方式，大幅提高機場趕辦護照的費用。外交部表示，在新措施實施之後遇到的第一個春節假期，6天總共處理了76本非急難事件的護照；官員表示，這對於機場辦事處有限的人力與資源而言，仍是不小的負擔。

為解決外交部桃園機場辦事處臨時趕辦護照數量過大，進而影響旅外國人急難救助協處業務的問題，外交部從去年4月開始採行新措施，除了不再受理非急難救助的逾期護照換發之外，民眾持有的有效護照若想在機場辦事處換發，也只有在該處人力設備有空檔的情況下才會受理，而且每本護照的換發費用調高至新台幣4,900元。

今年春節是上述規定實施之後的第一個春節假期，外交部表示，6天假期趕辦了76本護照；官員對此回應指出，相較於前兩年春節假期的情況，數量雖然減少許多，但仍可能排擠到處理急難救助事件的人力與資源。

新措施未實施的2016年春節假期，桃園機場辦事處當時在9天連假裡，總共趕辦了200多本非急難事件的護照；2015年10天春節連假，則是趕辦了將近200本護照。

在機場換發護照的費用的法律依據，來自「中華民國普通護照規費收費標準」第4條規定，申請人因急需使用護照在國內向領務局台灣桃園國際機場辦事處提出申請要求速件處理，經該處認未影響其處理旅外國人緊急急難救助同意受理者，應加收速件處理費3,600元；加上製作一本新護照都會收取的1,300元規費，總共是4,900元。