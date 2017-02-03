不滿輪班制度，台鐵產業工會春節期間發起「依法休假」行動。台鐵今天(3日)表示，已對春節應出勤而未出勤的員工寄出300多張的曠職通知書，若連續曠職達4天，最重將記2大過免職。台鐵產業工會則強調，勞動部已明確解釋，台鐵員工於國定假日出勤適用「勞基法」規定，雇主需事先徵得勞工同意；產業工會將在9日走上凱道，要求蔡英文總統主持公道。

台鐵產業工會於春節期間發起「合法休假」不加班行動，共有500人次未按班表出勤，台鐵表示將嚴懲不出勤員工，行政院也表態支持。

台鐵3日表示，公務人員服務法第11條的規定，交通事業人員採輪班輪勤制，行政院與考試院訂定的周休二日辦法也有同樣的規定，台鐵並在工作規則中明訂，輪班輪勤人員必須按照班表出勤，若未按班表出勤，就將依公務人員請假規則懲處。因此對於春節未按班表出勤人員，最重可處以免職處分。人事室代理主任卓有章：『(原音)你班表沒出勤又沒請假，那當然你就缺勤，缺勤就是曠職，曠職我們會依照公務人員平時考核要點的規定寄發曠職通知書，假如連續曠職達到4天，那依照考成條例的規定，就是1次2大過免職。』

對於台鐵祭出重懲，台鐵產業工會回應指出，勞動部在去年9月已明確解釋，台鐵員工於國定假日出勤適用「勞基法」規定，雇主需事先徵得勞工同意，產業工業早在春節前就已遞交聲明書給台鐵，表明春節沒有出勤的意願，台鐵根本不可以曠職論處。若台鐵執意懲處，產業工會將發動工會成員於9日走上凱道，請蔡英文總統主持公道。產業工會秘書蕭農瑀：『(原音)蔡英文政府號稱是最會溝通的政府，很會聽年輕人的心聲，她又說勞工是她心中最軟的一塊，她要我們自立自強的去跟老闆說，那怎麼我們說了要休假之後，卻要把我們記曠職懲處，那我們就是要跟她說，請你不要做一個打壓員工的老闆。』

台鐵表示，已對春節未出勤員工寄出300多張的曠職通知書，預計14個工作天可走完全部程序，將有初步的獎懲結果。台鐵產業工會則指出，也已向勞動部提出「不當勞動行為裁決」，不管是勞工身分及公務員身分的各種救濟行動都會持續進行，絕對抗爭到底。