耗資700萬美元，目的在歌頌玻利維亞現任總統莫拉萊斯(Evo Morales)和原住民的博物館，2日在莫拉萊斯的出生地奧里諾科(Orinoca)揭幕。

莫拉萊斯在2006年成為玻利維亞有史以來第一位原住民總統。在上任不久後，莫拉萊斯就下令興建這座博物館，用來陳列莫拉萊斯收到的禮品、照片、影像以及考古寶物等。

奧里諾科距離玻利維亞首都拉巴斯(La Paz)400公里遠。莫拉萊斯在博物館啟用儀式上，淚流滿面的表示：「這是養育我的城鎮，這個城鎮照顧我。我要向你們說謝謝，我們會繼續努力。」

莫拉萊斯在2014年當選第三任總統。儘管尋求第四個總統任期的憲法修正案未獲得公民投票通過，莫拉萊斯仍未放棄繼續連任的希望。

玻利維亞的內閣官員稱頌這是拉丁美洲最現代化、最大博物館，述說著玻利維亞的歷史。但事實上，博物館內主要的焦點在於歌頌莫拉萊斯的成就。部份人士批評，博物館過於偏遠，根本無法吸引觀光客前來。

玻利維亞正處於25年來最嚴重的乾旱，嚴重災情已經使得政府在去年11月宣布國家進入緊急狀態。