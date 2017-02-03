英國「衛報」(The Guardian)2日報導，俄羅斯反對派政治人物、知名克里姆林宮批評者卡拉姆扎(Vladimir Kara-Murza)的支持者說，卡拉姆札因急病引發器官衰竭，目前正在加護病房。而他在兩年前也曾因疑似遭下毒住院。

律師普羅科洛夫(Vadim Prokhorov)2日晚間在臉書(Facebook)上貼文寫說，卡拉姆札現正使用呼吸器，並接受洗腎與其他重症照護程序。普羅科洛夫表示，卡拉姆札目前情況危急。

現年35歲的卡拉姆札是已故反對黨政治人物涅姆佐夫(Boris Nemtsov)的盟友，而涅姆佐夫已於2015年在克宮附近遭槍殺身亡。卡拉姆札在去年以前，擔任在野人民自由黨(Parnas)副主席職位。該黨目前是由前總理、後對克宮轉持批評態度的卡西亞諾夫(Mikhail Kasyanov)所領導。

卡拉姆札現任屬於俄國前石油大亨霍多科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)「開放俄羅斯」(Open Russia)基金會的聯合協調員。霍多科夫斯基曾在公開反對總統蒲亭(Vladimir Putin)之後，被關進監牢10年。

卡拉姆札在2015年也曾被送醫，經診斷是因中毒引發急性腎衰竭，當時他的血液中被驗出含有高濃度重金屬成分。