大港煙火(圖＼高雄市政府提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

高雄燈會藝術節近年來以崗山、旗山、佛光山的三山加上的愛河，為高雄燈會添了不少「光」「彩」，今年還首度在西子灣及旗津千米的防坡堤上，推出「大港花火」，目前還剩明(4)日、11日兩場高空煙火大秀，其中元宵節11日為呼應及象徵'2017年的精彩，煙火將施放20分17秒煙花大秀！

高雄燈會藝術節「大港花火」串連「愛河沿岸」、「光榮碼頭」、「1號碼頭」三大河港地區施放元宵煙火。除了觀賞瞬間煙火的光與美，還將藉著煙光照亮，欣賞高雄山、河、海、港天然美景。

俱樂部游泳池

想要輕鬆賞煙火，位於光榮碼頭正對面的漢來大飯店，因為地理之便，鄰近愛河，遠眺西子灣，飯店如同坐擁花火，業者看準商機，也抓緊機會，推出「漢來元宵花火住房專案」，即日起至2/12止，可入住享受港景精緻雙人客房、海港自助式早餐、愛河船票、三溫暖、露天泳池、俱樂部等服務禮遇，優惠4,888+10%。專案另附贈愛之船船票兩張，可以親臨愛河現場欣賞「水上劇場花火秀」，絢麗水上燈光搭配低空煙火綻放，超近距離、震撼十足。

漢來飯店行銷管理部門副總經理陳依文表示，專案特別提供面對光榮碼頭的港景精緻客房，每天晚上9點半房客即可在房內重溫光榮碼頭觀賞煙火場景，港灣燦爛煙火齊放、氣勢非凡。

「大港花火秀」足可以與澎湖海上花火節相比擬，可以搶先感受海上花火的絢麗，高雄在西子灣及旗津長達1000米的防坡堤上施放高空煙火，2月4日(六)以106年為發想，施放10分6秒；2月11日(六)更以2017年概念，施放長達20分17秒的高空煙火。大港花火秀是全台唯一在跨港千米長堤施放；更是亞洲第一，甚至在高空營造千朵紅蓮綻放美景。

※高雄燈會藝術節花火秀施放地點與時間──



愛河沿岸【水上劇場花火秀】/ 每天19:00/絢麗水上燈光煙火秀

光榮碼頭【港灣花火秀】/ 每天21：30(02/04、02/11不施放)

第一港口【大港花火秀】/ 2/4(六)晚上10:00 (施放10分6秒)；2/11(六)晚上12:00 (施放20分17秒)

圖片：漢來飯店提供