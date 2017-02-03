【旅遊經 洪書瑱報導】

2017年春節假期已告一段落，連假期間，從除夕的團圓菜開始，吃吃喝喝不停，連假期間每個人身上都累積了不少體脂肪，眼見春回大地，換季的時間就在不遠處，不妨運動「行」路里來消耗已上身不想過多的卡路里。臺北市政府工務局大地工程處推薦數條步道，讓人消脂又能吸收芬多精，享受健康活力「新」的一年。







象山親山步道六巨石

首推緊鄰捷運淡水信義線象山站的象山親山步道，從捷運站步行5分鐘到達靈雲宮登山口，順著石階登高，沿途設有多處觀景平臺，樹木茂密，還可觀察林下蕨類生態與臺北中石底層砂岩，是健身兼環境教育的理想場域。象山親山步道全長1450公尺，全程約需1小時30分，消耗熱量890大卡，約相當2個雙層牛肉吉士堡的熱量。



貓空魯冰花花田景緻樟湖步道祈福編鐘

貓空樟樹樟湖環狀步道，也是極受登山民眾喜愛的特色步道，沿路伴隨田園風光，遠眺臺北101大樓。途中經過彩雲亭，還能觀賞魯冰花花田景緻，既寫意又有瘦身功效。樟樹樟湖環狀步道全長2600公尺，走完全程約需2小時，消耗熱量1250大卡，約相當5碗白飯的熱量。



大崙頭自然步道木屑鋪面

另外，士林區小溪頭環狀步道是由大崙頭森林木棧道、大崙頭自然步道及碧溪步道串聯而成，沿途自然林相完整生態豐富。由森林木棧道進入，一路有蝸牛、老鷹等趣味休憩平臺。在風衝林觀景臺可以看到難得一見的北降風衝矮林現象，還有樹之亭、乘風堡等熱門觀景點。小溪頭環狀步道全長約2900公尺，走完全程約需2小時15分，消耗熱量1300大卡，約相當3份義大利肉醬麵的熱量。





鯉魚山步道小人國模型造景忠勇山步道彩繪階梯

另一條內湖區忠勇山鯉魚山親山步道，由大湖山莊街131巷葉氏祖廟旁進入，即可聽見潺潺流水聲，順著鯉魚山步道拾級而上，可以停下腳步仔細觀賞早期山友自製的小人國造景、巨人鞋座椅，極富童趣，增添不少樂趣。繼續上行來到碧山巖，虔誠參拜，祈求平安健康。忠勇山鯉魚山親山步道全長約2490公尺，走完全程約需2小時30分，消耗熱量1600大卡，約相當4份烤牛肉的熱量。

除了以上步道，民眾不妨就近，登步道「行路里」消耗多餘「卡路里」！

圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供