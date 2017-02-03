屏東縣政府衛生局元宵節食品抽驗 結果符合規定中央社 (2017-02-03 11:43)
屏東縣政府衛生局元宵節食品抽驗 結果符合規定
(中央社訊息服務20170203 11:42:32)元宵佳節即將來臨，傳統習俗於元宵節品嚐有團圓意義的元宵、湯圓等應景食品。屏東縣政府衛生局為確保民眾飲食衛生與安全，於近日派員至湯圓專賣店、超市、量販店及傳統市場等販售場所，進行食品衛生良好規範（GHP）稽查並抽驗元宵、湯圓產品共23件(含餡料)，檢驗項目為防腐劑(己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸)、規定外色素及硼砂等項目。檢驗結果均符合規定，本次抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)，民眾可逕至網站參閱。
屏東縣政府衛生局呼籲民眾選購密封完整包裝食品時，應注意包裝外觀完整無破損、有效日期或保存條件，冷凍產品應放置在攝氏零下18度以下冷凍櫃販售，冷藏產品應置放7度以下冷藏櫃販售，以保持產品最佳鮮度及防止品質劣變。若是購買手工搖製的散裝元宵湯圓時，則需留意製作場所的清潔衛生。
此外，元宵湯圓外皮大多是以糯米製成，黏性高不易消化。如年長者或幼兒於食用元宵湯圓時，最好能協助切小塊後再進食，在食用時應小心謹慎並慢慢進食，以免發生食道阻塞的危險，提醒腸胃機能不佳的民眾，也應適量食用，避免消化不良。
民眾如有食品安全衛生相關問題，請撥打屏東縣政府衛生局食安專線08-7362596，將有專人為您解答。
訊息來源：屏東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208273.aspx
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