畫情畫意水彩聯展



(中央社訊息服務20170203 10:25:44)國立臺東生活美學館希望藝廊自106年2月4日(六)至2月28日(二)展出【畫情畫意水彩聯展】，並於2月4日（六)下午2時整舉辦開幕式，歡迎愛好藝術的朋友前往同歡。



本次展覽由八位女性素人藝術家聯合展出：徐瑞貞、黃純子、鄒牡丹、張春梅、董蕙瑛、劉芝光、戴瑞雲、周淑儀，她們在國立臺東生活美學館開設的水彩研習班結識，並在曾興平教授指導下辦理首次聯展。展出者表示，水彩班就像一個溫馨的大家庭，同學們互相切磋、鼓勵，精進畫藝的同時感情也更加溫。特別感謝曾興平教授的鼓勵，讓她們有勇氣跨出第一步。一個景、一幅畫，在每個人心裡都是美麗的故事。希望透過本次展出，將畫畫的快樂分享給更多人。



國立臺東生活美學館表示，生活美學研習班在館內已持續辦理多屆，課程類別涵蓋甚廣，美術、音樂、文學、舞蹈、植栽、手工藝等，長期提供臺東民眾優質的心靈休閒場域。美術類的課程由藝術大師曾興平、黃東明等長期開班授課，吸引許多愛好藝術的民眾由此入門，享受自由創作的樂趣；更有些學員在老師的引導與鼓勵之下，舉辦了生涯第一次展出，成就一生難忘的美麗回憶。本次【畫情畫意水彩聯展】即是研習班學員的最新成果，誠摯邀請喜愛藝術的朋友前來欣賞，一同見證在地美學的發芽茁壯。



訊息來源：文化部



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