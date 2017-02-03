國民黨台北市黨部新春團拜中央社 (2017-02-03 12:50)
國民黨台北市黨部3日舉行新春團拜活動，副主席郝龍斌（右5）出席致詞，郝龍斌首先感謝大家支持，讓他兩次台北市長都勝選。中央社記者郭日曉攝 106年2月3日
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