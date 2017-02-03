雲林縣與嘉義縣、嘉義市、彰化縣攜手合作，打造三條城際接駁路線，讓鄰近縣市民眾可用最便利方式，在35至60分鐘內就可抵達雲林觀賞台灣燈會。圖為雲林縣府3日感謝各界共襄盛舉。中央社記者葉子綱攝 106年2月3日