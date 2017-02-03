打造城際接駁 喜迎台灣燈會中央社 (2017-02-03 12:50)
雲林縣與嘉義縣、嘉義市、彰化縣攜手合作，打造三條城際接駁路線，讓鄰近縣市民眾可用最便利方式，在35至60分鐘內就可抵達雲林觀賞台灣燈會。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年2月3日
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