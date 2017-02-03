搭機捷女性看這裡 A1站超豪華（2）中央社 (2017-02-03 12:50)
機場捷運開始進行團體試營運，除了捷運車廂與硬體閃亮登場外，桃園捷運公司3日公布由「桃捷女孩」以直覺的VR影片，介紹三排閃亮化妝鏡、哺乳室、舒適沙發等貼心服務。（桃園捷運公司提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月3日
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