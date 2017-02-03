來自瑞士的24歲女子Nathalie（中），獨自來台灣騎自行車環島，日前受阻三芝區淺水灣。淡水警方發現後，將她帶回派出所休息並安排住宿。讓Nathalie感到很窩心。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年2月3日