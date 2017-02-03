國道回數票煎餅 下載APP打卡免費送中央社 (2017-02-03 12:50)
高公局與業者合作推出「友善國道服務區App」，用路人2月28日前下載並到到國1泰安服務區打卡，就免費送回數票煎餅。（高公局提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年2月3日
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