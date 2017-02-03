民權團體告政府 阻穆斯林取得合法身分中央社 (2017-02-03 12:33)
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國民權聯盟（ACLU）今天在訴狀中表示，川普政府阻止7個以穆斯林為主國家的移民，取得美國公民或合法居民等合法身分地位。
路透社報導，這起訴訟官司是一項集體行動，因代表川普總統行政命令點名禁止入境的7個穆斯林國家的人民而起。
訴狀中表示，這項集體行動的成員，現在或曾經居住美國。1060203
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