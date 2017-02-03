美韓防長會晤 同意今年部署薩德系統中央社 (2017-02-03 12:23)
（中央社首爾3日綜合外電報導）南韓國防部今天表示，美國與南韓國防部長同意今年在南韓部署美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德），來對抗北韓所構成的威脅。
路透社報導，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）前來首爾進行2天訪問，會晤國防部長韓民求等南韓高層官員。
馬提斯與韓民求會晤後，南韓國防部發表聲明說：「兩位部長同意按照計畫，在今年部署並執行單獨針對北韓飛彈威脅所祭出的防禦系統THAAD。」（譯者：中央社周莉芳）1060203
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