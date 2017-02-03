米其林型男主廚上菜 「綺義饗宴」登台演繹NOWnews今日新聞 (2017-02-03 11:55)
義大利新銳明星主廚「費利斯‧斯格拉」，他所帶領的餐廳「Umami」自2014年起已連續4年榮獲米其林一星殊榮，主廚費利斯善以不羈創意演繹義大利料理的道地風味，而這樣的美味即將與台灣民眾分享。台北文華東方酒店盛邀其來台客座於酒店6樓Bencotto義大利餐廳獻上「快樂星廚的綺義饗宴」。
主廚費利斯來自三面環海、物產十分豐富的安德里亞，它位於義大利東南部普利亞區，自古以來即是義大利的魚米之鄉。因此他的料理風格充分反應食材的新鮮與季節性。並依照食物本質，巧妙融入了恰到好處的獨特創意為菜式增添一些戲劇效果，讓民眾藉由品嚐的過程，透過味蕾，找到一種探索的驚奇樂趣。
此次主廚費利斯來台客座，將以來自祖母家傳食譜的「龍蝦高湯拌義式手切直麵搭配鷹嘴豆及新鮮蕃茄」，及開胃菜「精選伊比利火腿佐陳年乾酪及冬季黑松露」、甜點「瑞可達起司搭酥脆巧克力」等料理，用創意獨具、不墨守成規的清新風格，詮釋義大利料理的多變風貌。
「快樂星廚的綺義饗宴」自2月22日晚間餐期至2月26日午間餐期推出，四道式午間套餐每位TWD3,800+10%起；六道式晚間套餐每客TWD 5,800+10%起。融合了酸(sour)、甜(sweet)、苦(bitter)、鹹(salty)、鮮(Umami)等五種味道，交織出觸動人心的美味，預料再掀起一股國際星級名廚客座風潮。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
水餃皮．LONGCHAMP 中型 水餃包．Lady 水餃包．康平 水餃．禎祥 水餃．ASMK 水餃．ECO 水餃．FOSSIL 水餃．Longchamp 折疊 水餃包．東門 水餃．灣仔碼頭 水餃．水餃醬．line 水餃包．SOHO 水餃．Pliage 水餃．包水餃器．2R 水餃包．BALLY 水餃．台糖 水餃．奇美 熟水餃．包水餃．ECO 水餃包．DAKS 水餃．素食水餃．Koziol 水餃．水餃 50．南瓜 水餃．agnes b 水餃包．adidas 水餃．COACH 水餃
賞夜櫻Ｘ玩VR 九族櫻花季結合英雄訓練營【景點家 Tripass】
全球十大受歡迎商務飯店 台2飯店入榜【中央社】
雲南普洱驚現巨型竹節蟲 體長超40公分體粗堪比成人大拇指【北京新浪網】
泰國春季旅展將登場 盼清邁航線盡早恢復【中央社】