上一季遭遇到先發輪值因傷病而大崩盤的大都會隊，在休賽季下定決心來整建牛棚，但是目前手中的預算不足，因此他們希望藉由交易陣中的中外野手Juan Lagares來增加球團運作的本錢。

大都會最初希望在重新簽下「古巴飛彈」Yoenis Cespedes後，交易掉強打Jay Bruce，但是市場並不買帳，對Bruce有興趣的人門可羅雀。本來據傳有意思的藍鳥，也在他們續簽了Jose Bautista後而破局。

因此球隊就把腦筋動到了Lagares身上，他今年球季能拿到450萬美元，而2018年和2019年還剩下共計1550萬美元的合約金額，處理掉他的合約將能為球隊騰出薪資空間。紐約郵報的記者Mike Puma就表示，大都會已經在醞釀此交易。

現年27歲的Lagares，在外野的守備能力相當優異，但是他的打擊成績卻一直沒有起色，去年出賽160場，繳出.239／.301／.380的打擊三圍，敲出3發全壘打、9分打點，顯然無法讓球隊滿意。

不過，大都會之所以去年還是得用Lagares的原因，正是因為球隊中外野防區缺人手，無法做出太多的調度，如果真的交易了Lagares，那麼可能會讓Bruce，Curtis Granderson和Michael Conforto三人分擔外野任務。