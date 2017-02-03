惡房東張淑晶3年前為了與胞兄打官司，向一名女子借款10萬元，雙方簽署借據、約定1年後償還，但張淑晶卻指控，當時所簽單據非借據，堅持不肯還錢。被害人持兩人通話錄音提告，台北地方法院判張淑晶須償還10萬借款，全案可上訴。

據《自由時報》報導，張淑晶2014年5月26日為了控告胞兄，打電話向被害女子借款10萬元，當事人答應借錢，並寄一張借據要求張淑晶簽署，起初張反對，但最後仍簽名才取得10萬元，雙方約定1年後須還清借款。但1年過去，張淑晶卻沒有依約還款，還堅稱當時簽署的單據不是借據，被害人氣得對張淑晶提告。

台北地院依據原告提供的通話語音檔，發現張淑晶確實有向被害人借錢，聲明是為了與胞兄打官司，雙方簽署的借據上面，載明張淑晶曾經收受及未償還的各項金額，簽名與張淑晶筆跡相似，且張淑晶出庭時曾說，對方若能提出匯款單，「應該就是我有向原告借款」。法官因此判張淑晶須給付10萬借款，可上訴。