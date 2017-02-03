全球最宜居住國家 台灣榮登第一景點家 Tripass (2017-02-03 11:20)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
由於現代科技與交通發達，環遊世界已不是天方夜譚的幻想，也因此世界各國的旅遊與居住環境也越趨透明化，日前英國一家前衛評論媒體委託網路民調公司，針對來自174國、1萬4300位居住在191國的民眾進行的調查，從休閒、個人幸福感、旅遊運輸、健康福利、安全保安等面向，評定出全球排行前21名的宜居國家。調查指出，台灣因健全的醫療制度及親民的消費水準等獲得肯定
英國調查顯示全球排行前21名的宜居國家，台灣獲選首位 (圖片來源／寒舍艾麗酒店)
全球排行前21名宜居國家中，台灣勝過第二名以乾淨水質聞名的奧地利；第三名的日本則因良好的交通基礎設施、島國和平與醫療品質獲得高度肯定；新加坡則因為生活成本上漲，使其從去年的第1名跌落至第8名。
第三名的日本因良好的交通基礎設施、島國和平與醫療品質獲得高度肯定 (圖片來源／妙心寺)
隨著日韓與港澳等國家，來台旅遊人數逐年增加，台灣的豐富自然環境、友善人情與濃厚文化風情等特色，讓世界各國的旅客深受喜愛，甚至於移居至此，感受最深刻的台灣之美。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14644
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
水餃皮．LONGCHAMP 中型 水餃包．Lady 水餃包．康平 水餃．禎祥 水餃．ASMK 水餃．ECO 水餃．FOSSIL 水餃．Longchamp 折疊 水餃包．東門 水餃．灣仔碼頭 水餃．水餃醬．line 水餃包．SOHO 水餃．Pliage 水餃．包水餃器．2R 水餃包．BALLY 水餃．台糖 水餃．奇美 熟水餃．包水餃．ECO 水餃包．DAKS 水餃．素食水餃．Koziol 水餃．水餃 50．南瓜 水餃．agnes b 水餃包．adidas 水餃．COACH 水餃
賞夜櫻Ｘ玩VR 九族櫻花季結合英雄訓練營【景點家 Tripass】
全球十大受歡迎商務飯店 台2飯店入榜【中央社】
雲南普洱驚現巨型竹節蟲 體長超40公分體粗堪比成人大拇指【北京新浪網】
泰國春季旅展將登場 盼清邁航線盡早恢復【中央社】