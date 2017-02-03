文／MOOK景點家編輯部整理報導



由於現代科技與交通發達，環遊世界已不是天方夜譚的幻想，也因此世界各國的旅遊與居住環境也越趨透明化，日前英國一家前衛評論媒體委託網路民調公司，針對來自174國、1萬4300位居住在191國的民眾進行的調查，從休閒、個人幸福感、旅遊運輸、健康福利、安全保安等面向，評定出全球排行前21名的宜居國家。調查指出，台灣因健全的醫療制度及親民的消費水準等獲得肯定

英國調查顯示全球排行前21名的宜居國家，台灣獲選首位 (圖片來源／寒舍艾麗酒店)

全球排行前21名宜居國家中，台灣勝過第二名以乾淨水質聞名的奧地利；第三名的日本則因良好的交通基礎設施、島國和平與醫療品質獲得高度肯定；新加坡則因為生活成本上漲，使其從去年的第1名跌落至第8名。

第三名的日本因良好的交通基礎設施、島國和平與醫療品質獲得高度肯定 (圖片來源／妙心寺)

隨著日韓與港澳等國家，來台旅遊人數逐年增加，台灣的豐富自然環境、友善人情與濃厚文化風情等特色，讓世界各國的旅客深受喜愛，甚至於移居至此，感受最深刻的台灣之美。



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