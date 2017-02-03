2月3日中午，中甲石家莊永昌俱樂部通過官方微博發佈了一則離隊公告，球隊上賽季註冊過的外援趙榮亨，毛里西奧，門迪和隆東四人新賽季將不會再效力球隊，永昌也發文為這四人送上了離別的祝福。

附永昌官方公告全文：

關於離隊外援的公告：

原效力永昌的韓國中衛趙榮亨已加盟韓國濟州聯隊，他在為俱樂部效力兩個賽季里出場52次，是球隊當之無愧的後防中堅。

2016賽季效力永昌的巴西前鋒迭戈·毛里西奧正式加盟韓國江原FC隊。在為永昌效力一年裡，毛里西奧為球隊多次打入關鍵進球，最後一輪佩戴隊長袖標補時打入精彩的零度角進球，將自己為永昌效力的時光定格在最精彩的一瞬。

法國前鋒門迪正式轉會至阿聯酋班尼亞斯隊，門迪去年夏天加盟永昌，感謝他在半個賽季里為永昌的努力付出。

葡萄牙中場魯本·米凱爾正式租借至以色列球隊特拉維夫馬卡比隊。魯本2015賽季來到永昌，在中場位置上為球隊做出了極大的貢獻，其敬業精神和職業素養也令人尊敬，上賽季帶傷破門的畫面，給大家留下了感人的記憶。

委內瑞拉邊鋒馬里奧·隆東在2016賽季首輪與遼寧宏運的比賽中嚴重受傷，目前在葡萄牙進行康復治療，我們希望他早日康復，重返綠茵場。

在此，我們再一次衷心感謝這些球員為石家莊永昌和這座城市榮耀的貢獻，你們的每一份付出，都為我們留下了美好的烙印。祝大家一帆風順！

(新體)