日期:2月3日，亞特蘭大老鷹隊客場挑戰休斯頓火箭，客隊在最多落後20分的情況下，末節後半段憑藉著NBA名宿蒂姆哈達威的兒子小蒂姆-哈達威的瘋狂表現，最終以113比108戰勝對手。此役這位「星二代」出戰33分鐘，18投12中，三分球9投4中得到33分，外加6個籃板和3次助攻，幫助老鷹本賽季雙殺火箭。

哈達威曾經在本賽季對陣馬刺的比賽中，最後一節爆發連得11分，並在最後時刻命中壓哨三分為老鷹拖入加時。最終加時賽憑藉哈達威連得8分，老鷹戰勝了強大的對手。那時很多球迷就對這位小將有了深刻的印象，末節甦醒爆發成為了他的代名詞。

此役面對火箭，老鷹剛開場就陷入被動。局勢主動權一直被主隊所掌控，而哈達威前三節沒有得到太多的出手機會，三節一共只得到了10分。然而末節老鷹隊最多時落後火箭20分，此時豐田中心的球迷已經提前開始享受勝利，這時的哈達威終於開啟了自己的攻擊模式。

第四節8分42秒，哈達威突破上籃得到本節第一分，然而火箭隊此時沒有意識到這位小將即將開啟瘋狂攻擊，星星之火的源頭就從此開始。

4分23秒哈達威上線藉助霍華德掩護，弧頂直接干拔投射三分，籃球劃過一道完美弧線墜入網窩。此時火箭隊20分領先優勢已經轉眼間變為了個位數。

3分23秒，哈達威捲土重來，轉換進攻中他接到隊友傳球，在左側四十五度跳投三分，籃球再度應聲入網。命中這記三分過後，哈達威已經將分差縮小到了兩分。

隨後火箭進攻受阻，哈達威這邊則是利用突破殺入火箭腹地，上籃將球打進同時造成了卡培拉犯規。打成2+1過後，老鷹隊已經將比分反超。

最後45秒哈達威借霍華德掩護一人持球突破，面對火箭三人防守球員直接完成飛身劈扣，一舉為老鷹隊確保了這場逆轉好戲的勝利。

最後一節哈達威11投9中狂砍23分，幾乎憑藉著一己之力為老鷹實現逆轉。本賽季末節之王屬於他，當然逆轉之王也應該有他的份兒。

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