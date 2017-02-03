巴薩前主席遭美國FBI調查 涉嫌參與行賄詐騙北京新浪網 (2017-02-03 10:26)
前巴薩主席羅塞爾
據西班牙《馬卡報》報導，在美國司法部門的要求下，馬德里法院調查庭的3號法官成立了一個調查委員會，並對前巴薩主席羅塞爾的辦公室實施了兩次搜查，目的是找到羅塞爾參與洗錢、詐騙、行賄以及其它犯罪活動的證據。
這一調查委員會是在2015年12月3日成立的，而在羅塞爾的辦公室搜查到的一些證據，已經在去年年中轉交給美國FBI（聯邦調查局）。至於具體搜到了什麼證據並未被披露，因為聯邦調查局將這些證據定性為機密物證。
《馬卡報》披露羅塞爾之所以被調查，是因為他被牽扯進了國際足聯的腐敗案件中。羅塞爾在上世紀90年代曾擔任耐克巴西分公司的高管。1996年，耐克與巴西足協達成了一份金額高達1.6億美元的讚助協議，代表耐克的就是羅塞爾，而代表巴西足協的是羅塞爾的好友、巴西足協主席特謝拉。據美國聯邦調查局的調查，耐克為達成這份協議，向特謝拉行賄了1500萬美元。
在聯邦調查局的調查名單上，羅塞爾與兩位已經被逮捕的前國際足聯高官羅查和埃斯基維爾並列，后兩位當年也參與了巴西以及南美足壇的腐敗案件。
羅塞爾身邊的人表示，對這一調查並不知情，同時否認羅塞爾的辦公室曾被兩次搜查。他們表示羅塞爾並不認識那兩位前國際足聯高管，還指出，當年與國際足聯達成的協議都是合法的。（伊萬）
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