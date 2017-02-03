日期:2月3日，在今天休斯頓火箭以108-113被亞特蘭大老鷹逆轉的比賽最後時刻，特雷沃-阿里扎一記擦網而過的三分球，卻騙過了所有人的眼睛，令火箭擁躉們空歡喜一場。

那是在終場前6秒，火箭此時落後3分，正孤注一擲尋求三分追平的機會。詹姆斯-哈登尋覓戰機未果，將球分給邊線的阿里扎。後者略做調整，迎著防守球員干拔三分出手。

只見球沿著精準的彈道向籃框飛去，穩穩「空心落入」籃網。看到籃網甩動的那一刻，豐田中心的球迷們，以及電視機前的火箭擁躉們都不由得振臂高呼！

然而雙方球員和裁判的反應卻不尋常。火箭替補席一片沉寂，阿里扎也無任何慶祝動作，反而急忙衝到籃下防守。肯特-巴澤莫爾拿下籃板后略一猶豫，立刻甩開大步往本方半場跑去，並助攻德安德烈-本布里爆扣得手。比賽就此落幕。

原來，這一刻阿里扎投出的球欺騙了所有人的眼睛。經過慢鏡頭回放，可清楚看到此球是飛向籃框後方，在打板后和籃網發生接觸。從遠處和球場正面、兩側的觀眾席看來，的確像是一記空心入網，更遑論電視機前的觀眾了。

還是那句老話說得好：「別相信你眼睛看到的一切。」（魑魅）