來源：界面 饒文怡

對於國內的創投圈來說，2016年是風起雲湧的一年。資本寒冬的來襲使得創投熱度陡然下降，曾經通行的純線上商業模式已經不再奏效；互聯網的疲軟使得創業者和投資人們都不得不重新審視線下的可能，新的方向開始在迷霧中若隱若現。

在全球範圍內，2016年同樣見證了不少新事物的出現，比如Pokemon Go就讓AR熱潮蔓延起來。在這樣的背景下，投資活動的增長速度保持平穩，海外的風投機構們同樣在樂觀中繼續前行。在他們看來，2017年，下列八個領域將會孵化出新的機會。

寬鬆政策將會帶來更多新產品

總統選舉結束后，儘管一些矽谷大佬們仍然不認為特朗普可以和科技界好好相處，但已經有另外一些投資人看到了新的希望。Acorn Fund的負責人Ian Patrick Sobieski表示，儘管特朗普的當選還存在著很多變數，但他曾承諾的FDA（美國食品葯監局）改革會使得更多的創新產品不需要經過很多的審查就能上市。「這也會導致更多的資金進入醫療器械等領域，帶動更多創新的出現，」他說。

生物科技獲得資本青睞

來自Band of Angels的天使投資人Amit Kumar則認為，生物科技會在2017年迎來增長。「針對癌症、心臟疾病、自身免疫性疾病等領域的創新治療手段此前曾因為缺乏資金而發展緩慢，但現在這個問題將得到解決。」而這同樣得益於監管的放鬆。

Band of Angels是矽谷最老牌的種子基金。到目前為止，它們投資的公司中，有17家都是生物科技公司，這也是Amit Kumar格外重視這個領域的原因之一。他表示，2017年將會有更多的資金湧向生物科技方向。

AI將會改變醫療健康和教育等行業

人工智慧應用於醫療上，這並不是新鮮事，但在2017年，也許這會成為一個普遍現象。DFJ的高級助理Jocelyn Kinsey表示，人工智慧與醫療健康的結合應用已經比較成熟，只等待它們能夠在線下的診所中大面積鋪開。

Rivet Ventures的管理合伙人Shadi Mehraein則對人工智慧在醫學之外的其他領域進行不斷擴展表達了樂觀的態度，這些領域包括了教育和商業等。她說：「人們在手機進行搜索時，會更多地使用語音和圖像了，這意味著人工智慧已經在消費等垂直領域開始應用。」

機器人對於離岸製造業的改變

在歐洲，人們已經觀察到了製造業的變化。Black Pearls是一家位於波蘭的風投機構，它們的合伙人Ewa Treitz說：「在2016年，市場上已經出現了一些最便宜的機器人來取代人工勞作，有些產品的價格甚至只有競爭對手的三分之一；2017年，這些產品將進一步被應用到電子行業的組裝過程中。」

此外，她同時希望，被解放出來的勞動力能夠投入到一些勞動成本高的國家之中，比如德國和美國。在自動化時代，勞動力的流動性將會加強。

數據創新更為開放

機器人和人工智慧的發展，毫無疑問需要更加優質的數據作為支撐。風投機構Creandum的負責人Carl Fritjofsson稱，數據共享和協作的進化即將來臨，這一過程與開源軟體的開發類似，都會允許成千上萬的開發者共同開發產品。他認為，在這個過程中，每個參與者都能從中受益，創新的成果將不會為一人所獨佔。

無人駕駛汽車將改變我們的駕駛方式

和機器人以及人工智慧類似，無人駕駛汽車也會從數據的進化中獲益。天使投資人Arianna Simpson說：「2016年，無人駕駛汽車行業暫時還停留在研發和測試階段；2017年，隨著技術的發展，更多的汽車將會投入使用。」她還預計，這會帶來一定程度上的市場整合，「從投資的角度來看，更多的併購可能會出現。」

語音技術繼續成熟

在時下許多類型的創新產品中，用戶大多通過語音的方式來進行交互。在國內，科大訊飛等企業已經研發出了一套足夠出色的語音識別方案。風投機構Maveron的高級助理Anarghya Vardhana對此估計，語音技術在2017年將會繼續發展。

她認為，語音是用戶與設備交互「最簡單、最有效、最好的方式」，儘管用戶們還不太習慣和一塊機器直接對話。但她認為，隨著技術的改進，這種「羞於啟齒」的狀況終會改變。

「想想看，你和周邊的設備進行對話，而它們也能準確地理解你的意思，這就是未來的趨勢所在，」Anarghya Vardhana說。