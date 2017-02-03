來源：財經網

日期:2月3日，據源於日本經濟新聞的消息，三星電子正在和日本村田製造所（Japan』s Murata Manufacturing）進行探討，以尋求後者成為三星Galaxy S8智能手機電池供應商的可能性。

將於今年上半年發佈的三星Galaxy S8將取代三星的Galaxy Note7成為三星新的旗艦，去年由於Note7電池缺陷而導致的手機起火使得三星電子在全球範圍內展開了Note7的召回。

在經過數月的調查後，三星於上個月表示，兩家原電池供應商——三星SDI有限公司以及來自中國的Amperex科技有限公司的設計失誤導致了note7的起火事件，為三星帶來超過50億美金的損失。

三星電子無線事業部總裁DJ Koh在發佈電池爆炸問題結論時談到：「從結論上來講，Galaxy Note7燃損的原因在於電池。 我們為了追求創新與設計，就Galaxy Note7電池設置了規格和標準，而這種電池在設計與製造過程中存在的問題， 我們未能在Note7發佈之前發現和證實，對此我們感到非常痛心和抱歉。」

如果說Note7電池缺陷問題已經成為過去，那麼新一代三星旗艦手機在電池問題上再也經不起任何的閃失。三星移動部門總裁高東鎮（Dong-Jin Koh）表示，電池程序已被重新設計，手機起火的事件將不會再次發生。

據財經網科技了解，針對Note7事件三星制定了「8重電池安全檢查措施」，確保電池安全可靠。「8重電池安全檢查措施」包含安全檢查、電池外觀檢查、X光檢查、電芯拆解檢查、TVOC檢查、ΔOCV 測定、充放電檢查以及用戶使用場景下的安全性檢查。三星還在在產品規劃階段採用「多層安全措施協議」。除此之外，三星專門組建了一個核心團隊，專注於手機設備12個核心組件的開發工作。

三星電子大中華區產品戰略及研發總裁王彤先生表示：「創新是三星的DNA。在保證用戶安全和產品質量前提下，我們不會停止創新的腳步。作為在中國最大的外商投資企業，三星將深入研究中國消費者的喜好及使用習慣，不斷研究開發滿足中國消費者喜愛的產品。」

雖然三星建立了嚴格的質量把控團隊，但是今日爆出的三星尋求新的電池供貨商，似乎暗示三星對於手機電池質量問題依然心存忌憚。據相關人士透露，談判順利的話，日本村田製造所可能取代Amperex作為S8的兩個電池供應商之一。

據財經網科技了解，三星接觸的這家名為日本村田製造所的企業是一家歷史悠久的電子元器件生產企業，企業主要生產以陶瓷為原材料的電子元器件，但是財經網科技也發現，這家企業在2016之前並沒有電池生產方面信息披露，村田製造和電池生產相關的信息源於2016年7月28日，索尼公司（Sony Corporation）與村田製作所（Murata Manufacturing）簽署了一份非約束性諒解備忘錄（MOU），向後者轉讓旗下部分儲能設備業務。通過本次交易，村田製造所可以擴大自己的業務範圍，打入固定式儲能設備和電動車電池領域。

由此可見，村田製造所通過收購索尼的電池業務部門從而進軍電池領域，然而在整合索尼電池業務僅僅半年之後，這家公司能否為深陷電池事件中的三星手機提供沒有問題的電池，也只能讓時間去證明。

消息披露之後，財經網科技和三星中國相關部門進行求證，截止發稿時並未得到回應。