北韓若發動核攻擊 美：有效反擊中央社 (2017-02-03 11:57)
（中央社首爾2017年2月3日綜合外電報導）在總統川普宣誓就職後尋求安定盟邦信心的美國國防部長馬提斯今天在首爾表示，北韓若發動任何核子攻擊，將引起「有效和壓倒性的」反擊。
法新社報導，在傾向保護主義、性格火爆的川普（Donald Trump）主政下，美國對亞洲的政策走向引發關切。馬提斯（James Mattis）訪問亞洲是川普政府高階官員首次出訪海外，他結束南韓行程後將造訪日本。
川普競選期間曾揚言，如果南韓與日本不提高財政援助，將從兩國撤軍。美國在南韓駐軍約2萬8500人，對抗擁核的北韓；日本則駐有4萬7000美軍。
馬提斯會晤南韓國防部長韓民求前告訴記者：「任何針對美國或我們盟邦的攻擊行動將被擊敗，若發動任何核子攻擊，將招致有效且壓倒性的反擊。」
馬提斯說，他前來首爾是為了「強調美國將雙邊同盟關係列為優先的承諾」，並且表明美國將「全心全力」捍衛南韓民主。
路透社報導，北韓連串行動促使美國與南韓加強防禦回應，包括外界所預期，今年稍晚將在南韓部署的美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD）。
韓民求重申將部署THAAD的計畫，並且表示，馬提斯以國防部長身分首度出訪並前來首爾，傳遞了美國強烈支持的明確訊息。
韓民求說：「面對目前嚴峻的安全情勢，馬提斯部長前來南韓...並對北韓發出最強烈警告。」（譯者：中央社周莉芳）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Diptyque 巴黎經典香氛 希臘無花果 淡香水 50ml Philosykos
- 【東方翡翠寶石】招財如意龍 A貨翡翠玉珮玉墜/黃翡/DR062(
- NIKE 男 SB EVERETT REVEAL CREW 長T 灰 -800140063
- HAPPYHOME 漢娜烤白床頭櫃G17-A027-3 免運費
- 【agnes b.】尼龍吸扣拉繩後背包(紅)
- Xingxiang形向 嬉皮復古風 20支刷具組 Q-20-2
- 【MORR】LoRain中性風雨衣外套-天王星藍(中長版風雨衣外套)
- 【天寶玉器】翡翠戒系列0251
- asus電池-Z91,Z9100,Z91E,Z91ER,Z91G,Z91L,Z91N
- MY傢俬 歐風簡約設計餐桌
研究稱地球「漏氣」：太陽風把氧氣吹到月球【北京新浪網】
解局：韓國執意要部署薩德 泡湯的可能性有多大【北京新浪網】
美國黑獄「容嬤嬤」出任中情局二把手【北京新浪網】
川普移民禁令 6萬簽證暫時撤銷【中央社】
特朗普禁穆令被暫時凍結：7國可正常申請赴美【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》