（中央社舊金山/華盛頓2017年2月2日綜合外電報導）外界預期美國總統川普將限制臨時工作簽證，根據路透社分析美國勞工部檔案結果，矽谷科技大廠中，臉書公司（Facebook Inc.）恐怕首當其衝。



去年臉書的美國員工中，有15%以上利用臨時工作簽證，使得這家社群媒體巨擘被歸類為H-1B「依賴型」企業，比例上高於Alphabet公司旗下Google、蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）或微軟公司（Microsoft Corp.）。



川普和部分共和黨籍國會議員曾揚言加強限制H-1B工作簽證計畫，若川普或國會決定這樣做，恐對臉書造成種種問題。



川普與獲提名出任司法部長的聯邦參議員塞申斯（Jeff Sessions）都曾反對現行計畫。根據路透社目睹的行政命令草案，他們也表示願意改革，「確保計畫受益者是最傑出且最優秀者」。路透社目前尚無法證實草案真實性。



川普政府尚未對H-1B依賴型企業提出任何新規定，但科技大廠中，臉書落入這項類別，顯示H-1B簽證政策若出現任何變化，臉書在業界將首當其衝。報導說，臉書拒絕對此發表評論。（譯者：中央社盧映孜）