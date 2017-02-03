告國稅局 宣明智敗訴定讞中央社 (2017-02-03 12:13)
（中央社記者王揚宇台北3日電）聯電榮譽副董事長宣明智將股票信託，其子女為孳息受益人；北區國稅局要求補稅，並指宣「迂迴避稅」。宣明智認為名譽受損，提告求償新台幣1元等。最高法院駁回上訴定讞。
判決書指出，宣明智在民國97年間，將聯電6600萬股股票，信託給王姓會計師，並指定兩名子女做為股票孳息受益人；財政部北區國稅局後來要求宣明智補繳1953萬元稅金。
宣明智不服補稅處分，先向財政部提訴願遭駁回，再向台北高等行政法院提起行政訴訟。
宣明智主張，當時是為了鼓勵子女生育，才以信託方式將股票孳息贈與，也依國稅局核算金額，繳了767萬餘元贈與稅，但自己在打訴願、行政訴願的程序中，國稅局為規避責任，誣指他有迂迴避稅的行為，損其名譽。
對此，宣明智提告求償，要求國稅局、財政部賠償1元，並在官網刊登道歉聲明1個月。一審台北地方法院認為，國稅局以此說法來打行政訴訟，屬於合理行使訴訟權範圍並未違法，駁回宣明智之訴；宣明智不服提起上訴。
二審台灣高等法院也認為，國稅局在反駁宣明智所提出可受信賴保護的主張，並未逾越訴訟攻防的合理範圍，用字遣詞中，也沒有極端污穢不堪的用語，難認定有構成侵權行為，因此駁回宣明智的告訴。
案經上訴，最高法院維持高等法院見解，全案確定。1060203
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