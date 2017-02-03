中市東勢區轎車撞電線桿 駕駛死亡中廣新聞網 (2017-02-03 12:10)
台中市東勢區東蘭路今天上午八點十五分發生一起車禍，一名七十歲男子開車撞上路邊電線桿，雖然外觀沒有明顯傷勢，但是，老先生意識不清，送醫到院前沒有生命徵象，搶救無效宣告死亡。
（張文祿報導）
這起車禍發生在台中市東勢區東蘭路往北方向，一部自小客車正向撞到路邊電線桿，車頭毀損，駕駛座安全氣囊也爆開，東勢消防分隊獲報，五分鐘趕抵現場，不過，車上七十歲老先生意識不清，救護人員將他送往東勢農民醫院，不過，到院前已經失去生命徵象，經過搶救，仍然不幸死亡。
據指出，老先生身上並沒有明顯傷勢。
自小客車撞電線桿之後，車門可以正常開啟。至於車禍發生原因，是閃避車輛或是駕駛身體不適？還是有其他原因？有待警方調查。
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