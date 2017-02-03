日期:2月3日，休斯頓火箭隊主場遭遇亞特蘭大老鷹逆轉，此役火箭隊兩位大將埃里克-戈登和特沃爾-阿里扎手感冰涼，兩人合計3分出手20次，只進了3球，哈登身邊缺少了這兩大幫手，火箭最終108比113落敗。

本賽季前半段，戈登一直獨領全聯盟三分球命中數第一。然而他在近五場比賽中，場均能夠為球隊貢獻13.4分，命中率為34.9%，三分球命中率只有21.8%。一月份戈登的三分球命中率僅有29.9%，是其本賽季三分球最不準的一個月。這也讓戈登拱手讓出了三分球榜首的位置。

本場面對老鷹，戈登在第二節被安排出戰。剛上來他就在弧頂嘗試投射三分，但剛一出手球就偏離了入網的彈道。

正當人們期待著戈登能夠在外線找回手感，上演三分雨表演時，他的前八次出手全部打鐵。直到第三節末段，哈登突破助攻空切的戈登，後者上籃打成2+1，這才完成了個人本場比賽的第一個運動戰得分。

隨後在第四節8分27秒，戈登弧頂接到安德森傳球，他直接抬手繼續嘗試投射，自信滿滿地將球打進，至此命中本場比賽第一個三分球之後，他也幫助火箭隊將領先優勢擴大到20分。

阿里扎本來也是本賽季火箭最值得信賴的3分射手之一，可今天一戰，10投1中的三分，著實無法讓人滿意。

今天NBA官方公佈了全明星三分球大賽的參選名單，戈登成功入選。但如果以這樣的狀態參加比賽，恐怕很難取得滿意的成績。火箭射手們需要復甦，戈登和阿里扎急需找回準星。

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