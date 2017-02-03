日期:2月3日，馬刺在主場以102-86擊退76人。

馬刺（38-11）二連勝。考瓦伊-萊昂納德19分、8個籃板和5次助攻，德維恩-雷蒙德13分10個籃板，丹尼-格林和戴維斯-伯坦斯各得12分，托尼-帕克5投0中，只得1分6次助攻。替補出場的大衛-李和帕蒂-米爾斯各得12分，喬納森-西蒙斯11分。

76人（18-31）二連敗。厄爾森-伊爾亞索瓦拿下了25分10個籃板，達里奧-薩里奇14分9個籃板，賈希爾-奧卡福9分9個籃板。「大帝」喬爾-恩比德仍缺陣。

在過去的30年，馬刺主場對76人為27勝1負，這是NBA在這個時期的紀錄。馬刺唯一客場敗給76人，是以2004年1月。

本賽季馬刺仍強大無比，但在面對戰績欠佳的球隊時，他們卻有些手軟。馬刺輸了11場球，其中有6場是輸給勝率在50%以下的球隊。

76人最近勢頭不錯，也給不少強隊造成麻煩。不過大將喬爾-恩比德並沒有隨隊到德州，上一場他們慘敗給小牛。

今天觀對馬刺，上半場略佔優勢，但馬刺在第三節發力，還是控制了局面。

馬刺以一波15-7開局，不過此後他們命中率下降，在6分鐘內只投中兩球，76人打出11-4后，只以18-19落後。雙方一度戰平，本節還有9.1秒時，馬刺才由米爾斯投中三分，這也是馬刺本節最後3分鐘的唯一運動戰得分，他們以24-21結束本節。

76人第二節突然在外線開火，本節三分球6投5中，逐漸將比分超出。本節還有2分48秒時，萊昂納德連投帶罰拿下3分，馬刺還以45-44領先。盧瓦烏-卡巴羅特投中三分，一人連得5分，76人以一波9-3結束本節，從而以53-48取得領先。本節76人得了32分。

第三節還有9分47秒時，奧卡福投中一球，76人以60-53領先。他們未能保持這種勢頭，在馬刺的嚴防下，他們此後7分鐘只投中一球。馬刺打出19-6的攻擊波后，在本節還有2分46秒時以72-66超出。馬刺開始控制局面，以79-73結束前三節。

第四節幾乎成為雷蒙德的表演時間，他兩度空中接力扣籃，馬刺不斷擴大優勢。比賽還有3分33秒時，萊昂納德兩罰一中，馬刺以98-82領先。

76人在6分鐘內只投中一球，難逃崩盤的命運。馬刺老將喬爾-安東尼也空中接力扣籃后，馬刺得分破百，鎖定勝局。

（吳哥）