日期:2月3日，在今天休斯頓火箭被亞特蘭大老鷹以113-108逆轉的比賽第四節出現爭議一幕。詹姆斯-哈登突破，被德懷特-霍華德狠狠一擊巨靈掌，正打在大鬍子腦門上，但裁判卻將球權判給客隊。

自離開火箭后首次重返豐田中心，德懷特-霍華德成焦點人物。賽前，他曾來到主隊更衣室，和包括哈登在內的火箭隊友們打招呼，並熱情相擁。但到了賽場上，「魔登組合」卻是各為其主。

終場前57秒更出現爭議一幕。彼時火箭僅落後1分，手感火熱的小蒂姆-哈達威三分不中，哈登持球到籃下，一個箭步晃開防守球員突入籃下，但他的上籃卻被魔獸劈頭蓋臉封下。裁判大手一揮，判哈登球出界。緊接著，小哈達威上籃得手，分差拉大到3分。

但慢鏡頭回放，儘管此球在出界前的確碰到了哈登身體，但魔獸卻也拍到了哈登腦門，後者一度痛苦地坐倒在地，應判犯規，哈登本來擁有罰球機會，可惜卻被裁判無視。而這一判罰，也在某種程度上改變了比賽結果。（魑魅）