深度|孫悟空從卡通變身吉祥物 童年被燃爆了嗎 詳情>>

大年初七，春節之後第一個工作日給大家說說關於2020年東京奧運會吉祥物的事情。《七龍珠》中的孫悟空將成為東京奧運會的形象大使，這不是一個笑話，將會真實發生。

深度：劉詩雯排名為何消失 4個月之後還有一道坎 詳情>>

國際乒聯公佈了2017年2月份最新的世界排名，在這份名單里，沒有張繼科和劉詩雯的名字，也沒有福原愛的名字。原因是他們近四個月沒有參加國際比賽，被國際乒聯移入「不活躍選手」名單，世界排名被移除，但仍保留積分。

6億！C羅加冕收入最高運動員 力壓梅西詹姆斯 詳情>>

《福布斯》雜誌周四公佈了2016年收入最高運動員的排行榜，其中排名榜首的是皇馬巨星C羅，葡萄牙人在過去一年獲得的收入高達8180萬歐元，約合人民幣6.05億元。

皇馬中場大將拒絕續約 知情人曝他已經決定轉會 詳情>>

伊斯科的未來仍然在空中飄。馬拉加人與皇馬的合同1年半后就要到期了，但他與俱樂部之間的續約談判仍然沒有任何進展。而據西班牙《阿斯報》報導，2個月前，伊斯科拒絕了皇馬提供的一份續約合同，他已決定聽取其它俱樂部的報價，研究離開的可能。知情人透露：「伊斯科不想與皇馬談判，他想在6月30日後離開。」

特里致敬蘭帕德：切爾西最偉大球員 我永遠的兄弟 詳情>>

休城將2月2定為姚明日 獲頒城市友好大使獎章 詳情>>

日期:2月3日，休斯頓火箭隊名宿姚明，在其球衣退役之前，休斯頓市長在今天宣布美國當地時間2月2日將作為「姚明日」，以此來紀念姚明為火箭隊和這個城市作出的巨大貢獻。

NBA戰報：

哈登41分火箭慘遭大逆轉 魔獸24+23橫掃老東家 詳情>>

沃爾33+11奇才迎六連勝 湖人五人上雙翻盤未果 詳情>>

四川與約什史密斯合約到期 重新換回哈里斯 詳情>>

日期:2月3日，從四川方面傳來消息，四川俱樂部宣布與「鷹王」約什合約到期，將換回他們的奪冠功臣之一的哈里斯。從11月11日約什抵達成都算起，這段只有84天的「救火」隊員生涯正式結束。

翟曉川方碩逛廟會砸場子！老闆欲哭無淚|圖 詳情>>

日期:2月3日消息，趁著春節假期的休息時間，北京首鋼的翟曉川、方碩、王驍輝來到了北京石景山廟會，三個人還參加了廟會最常見的投籃遊戲，這一次三個人真正上演了一把「砸場子」，贏了老闆一堆玩偶。