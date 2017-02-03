【文章來源伐木累 作者：玩加賽事】

《獨闖天涯》，這款17年前由國內遊戲廠商創意鷹翔製作的遊戲，在1月24日登陸了Steam青睞之光。消息一出，引發了很多玩過該遊戲的老玩家的關注。

創意鷹翔在上世紀90年代末曾是個響噹噹的名字，曾研發了科幻即時戰略遊戲「生死之間」系列、動作冒險遊戲《獨闖天涯》及中國風角色扮演遊戲《碧雪情天》。當年《生死之間》的模塊化建築的設定讓人叫絕，而《碧雪情天》也曾比肩《劍俠情緣》。

《碧雪情天》是一款Diablo-Like遊戲

然而這些年，這個名字已經淡出了大眾視線好久，直到這次官方將老遊戲登陸綠光，才被人重新記起。這家公司這些年發生了什麼？我們採訪了創意鷹翔法人林廣利，試圖找出答案。

隨時代追逐熱點

林廣利在1998年2月成立創意鷹翔公司，迄今已有19個年頭。在這19年當中，時代發生了巨大的變化，國內主流的遊戲形態從單機發展到網游再轉到手游。金智塔、前導、逆火、新瑞獅……這些同期的國內遊戲廠商早已經銷聲匿跡，而創意鷹翔雖然活著，但也早已變得默默無名。

為何很多比創意鷹翔更有名的遊戲公司都死了，而創意鷹翔還活著，林廣利的答案是：專注和變革。公司從成立至今，就一直維持在一個20人以下的小型團隊規模，並且能從自己製作的產品中獲得穩定回報。

林廣利認為，這些年國內遊戲公司如果不犯錯和出現特殊情況的話，活下來是沒有問題的，但他同時也承認，因為團隊和他本人不懂資本市場，導致公司一直沒有做大，錯過了很多做強的機會。

在過去的19年來，創意鷹翔一直在追蹤遊戲市場的熱點。

比如，在推出「生死之間」系列時，恰逢即時戰略遊戲大熱，後面的《獨闖天涯》是《輻射》和《盟軍敢死隊》的結合體；《碧雪情天》的遊戲類型是國內市場接受度最高的武俠RPG。與當時西山居的名作「劍俠情緣」系列一樣，《碧雪情天》在操作方面也是一款Diablo-Like遊戲，這既是當時流行的元素，也方便了後面產品向MMORPG的轉型。

《生死之間2》

2002-2004年，國內行業全面從單機向網游轉型，在2003年的5月，「非典」正烈，創意鷹翔的首款MMORPG《碧雪情天OL》開始封測，甚至比《劍俠情緣OL》還早幾個月。到了2005年，在遭遇激烈市場競爭，合作方放棄的情況下，《碧雪情天OL》轉型為免費模式。作為對比，國產免費網游的里程碑——巨人的《征途》，則在2006年才開始測試。

《碧雪情天OL》現在的官網

在2009年，創意鷹翔想把產品向3D MMORPG轉型，但受限於技術，且同期頁遊興起，公司遂先去做了兩款頁游《鷹翔三國》和《碧雪世界》。但是，由於研發周期較長，等產品出來的時候，市場已經成為紅海，創意鷹翔錯過了最佳時期。

全靠死撐

從2000年開始，林廣利就全面接管了公司的產品研發方向。作為一個站在第一線的產品人，林廣利的市場敏銳度很高，得益於公司的小團隊架構，船小好掉頭，在每次業界發生變化時，都能及時調整公司的發展方向。

《鷹翔三國》

但是，限於人力、技術，管理方式等因素限制，未必每次努力都能得到最好的結果。而一些意外因素也是林廣利沒有料到的。比如，單機時代的盜版問題，在網游上也再次出現。《碧雪情天OL》最熱時遊戲同時在線超過1.8萬人，後來私服出現了，在線用戶急速下降。等公司收回運營權時，同時在線人數只剩下4000人。

現在《碧雪情天OL》已有5年無新用戶進入，老用戶也在逐漸減少，這樣的結果就是，沒有新玩家進入，老玩家都不好意思在伺服器中殺人，因為來來去去就那些人，大家基本上都混個臉熟了。

《碧雪情天OL》目前的官網

在網游取得一定積累之後，創意鷹翔也試圖在產品創新、研發技術升級，和人員管理等方面進行改革和探索，但就結果看，並不成功。公司甚至經歷過一段沒有榮譽，沒有未來，沒有盡頭的，只有煎熬的日子。林廣利回憶，大概當時支撐自己的是一種不服輸的心態：

「我哪懂什麼叫堅持，全靠死撐。」

「經驗無用」

2012年，創意鷹翔推出的兩款頁游都遭遇失敗，林廣利決定重回原先的產品路線，把尚有持續回報的端游產品《碧雪情天OL》升級到3D版本。然而在這個過程中，恰逢智能手機的硬體配置飛速發展，國內網游市場發生由端游向手游過渡的轉變。

《碧雪世界》是創意鷹翔製作的一款三國背景策略頁游

雖然當時出現在市場的手游還都是一些非常輕量級的產品，但林廣利判斷，未來手游市場必然會發生從輕度遊戲到重度遊戲的轉變，因此他決定改變公司端游3D化的方向，將《碧雪情天OL》3D版本的平台由PC改為移動端。

這個趨勢判斷是沒有問題的，但是作為一家小公司，創意鷹翔在實踐過程中遇到了巨大的困難。

首先是技術層面的：遊戲從2D到3D，本身就已經是一個很大的門檻，而從PC到手機，又是一個很大的門檻。手游的技術、操作和設計思想都與端游有很大的不同，而MMO是最複雜的遊戲類型。在當時的手游研發領域，絕大多數廠商並不會採用自研技術，但林廣利在仔細權衡利弊之後，決定自行研發技術，這其中又經歷了漫長的技術與設計理念轉型升級過程。

其次是用人的問題：林廣利檢討，過去五年，從業人員群體的改變很大，但自己並沒有預計到這種改變。原先的用人老三條：誠實、主動和友善已經不適用了，在所有都可以量化的今天，這些標準已經不被珍視；而新三條：誠信、責任和能力，儘管已經很大程度上的向現實靠攏，可是，要求還是太高。所以，自己只能用那些愛惜名譽的人。他感覺，那些只要是還在意一點名譽的人，多少都還有起碼的上進心和責任感，他們有時候甚至可以拋棄量化的物質交換條件。

「經驗也許是這個時代最無用的東西。」林廣利最後總結道。

雞湯

《碧雪情天OL》的用戶逐漸在減少，新遊戲又一直出不來，作為一家製作型的公司，只能靠老產品來維持資金流，最近5年對於創意鷹翔而言無疑是最困難的時期，雖說期間也取得過一些階段性的成績。

「意志，無堅不摧，要絕不罷休，不屈不撓，堅韌不拔。」他當時的QQ簽名上大概就是自己當時的心態。

「各種困難，各種打擊，甚至有時候看不到盡頭。在這個時候，意志比任何的理性都更加重要，只要方向是認定的，是正確的，就堅定不移。取得成功者很多並不是智商很高的人，但一定是意志堅強的人。不要被短暫的困難嚇倒，即使前面是一堵牆，也要推倒了踩過去。即使最終沒有成功，也要盡最大可能，接近目標。」

這些林廣利當時寫在自己博客上的語句，大概是他遭遇困難的時候，給自己熬制的心靈雞湯吧。

尾聲

將《獨闖天涯》搬上綠光，是創意鷹翔現團隊中年輕成員的主意。「好吧，那就試試。」林廣利這樣說，但是會有怎樣的結果，可能他自己也不清楚。而正是這樣的一個動作，讓創意鷹翔這個久違了的名字，重新出現在了玩家的視野當中。

從某種程度上說，這也是一次追隨市場熱點的舉措——現在已有越來越多的國產經典老遊戲登陸了Steam平台。

創意鷹翔把2002年《碧雪情天》資料片《冰雪傳奇》的宣傳動畫也上傳到了Youtube

從成立至今，創意鷹翔已經走過了整整19年。在這19年中，業界經歷了從單機到網游，再到手游的兩次重大改變。

這些改變讓很多公司倒了下去，但創意鷹翔活了下來。他們的首款手游《碧雪情天3D》也將在今年面世，「運營這塊，仍將交給有經驗的發行和運營公司去做，我們專注於研發領域」。

在歷經五年之後，《碧雪情天》手游版終於要面世了

至於單機遊戲，他表示暫時沒有嘗試的計劃，因為——用他的話說——「單機遊戲的市場在國內已不復存在」。