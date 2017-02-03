NBA／Gordon來勢洶洶 灌籃大賽精彩可期NOWnews今日新聞 (2017-02-03 11:36)
NBA官方在3日公布明星賽灌籃大賽參賽名單，上屆以些微之差敗給Zach LaVine的Aaron Gordon（葛登）再度參賽，來勢洶洶直指本屆灌籃王寶座。
Gordon在去年灌籃大賽和LaVine的對決堪稱經典，兩人相互較勁直到二度延長賽才分出勝負，雖然最後一灌以3分之差無緣冠軍，但Gordon當時使出飛越吉祥物頭頂的「坐式」灌籃絕對是史上最佳演出之一，今年LaVine缺陣讓Gordon的奪冠呼聲相當高，期待他能再做出更多讓人瞠目結舌的精采灌籃。
其餘參賽球員則有快艇中鋒DeAndre Jordan、太陽前鋒Derrick Jones Jr.以及溜馬後衛Glenn Robinson III。其中以Jordan名氣最響，身為「空拋之城」成員之一，比賽中常常有驚人的爆扣。
不過Jones和Robinson絕非省油的燈，Jones大學時曾被譽為全美第一扣將，至於Robinson在2014選秀體測時測出原地垂直起跳高度36.5吋（93公分），為該屆新秀最佳成績，比LaVine還要出色。
本屆明星賽活動在紐奧良舉行，灌籃大賽將於2月18日登場，球迷們敬請期待。
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