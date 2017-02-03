今(3)日凌晨1時許，新北市樹林區俊興街與三俊街口發生一起死亡車禍，27歲施姓女子騎機車搭載25歲江姓男子，闖紅燈右轉進入俊興街，撞上由唐姓男子駕駛的白色轎車，機車上2人當場彈飛倒地，施女送醫急救後仍宣告不治。唐姓駕駛無酒精反應，至於女騎士有無喝酒，尚待警方抽血換算酒測值才能確定。

警方調查，施姓女騎士闖紅燈，從三俊街右轉進入俊興街，撞上綠燈直行、由50歲唐姓男子駕駛的白色轎車右側，機車上2人彈飛倒地，撞擊力道強勁，導致轎車擋風玻璃破裂，右前車頭嚴重變形。

唐姓駕駛指稱，當時由俊興街往新莊方向行駛，路口號誌為綠燈，行經俊興和三俊街口時，右側突然竄出一輛機車，撞上轎車右側車身，所幸當時車內只有他一個人，自己也沒有受傷。

施女及江男均被送往亞東醫院急救，其中施女到院前已無生命跡象，最後仍傷重不治。警方表示，唐姓駕駛酒測值零，訊後被依過失致死罪嫌移送法辦，詳細車禍原因及責任歸屬尚待調查釐清。