女騎士闖紅燈右轉撞車 彈飛倒地不治身亡NOWnews今日新聞 (2017-02-03 11:38)
今(3)日凌晨1時許，新北市樹林區俊興街與三俊街口發生一起死亡車禍，27歲施姓女子騎機車搭載25歲江姓男子，闖紅燈右轉進入俊興街，撞上由唐姓男子駕駛的白色轎車，機車上2人當場彈飛倒地，施女送醫急救後仍宣告不治。唐姓駕駛無酒精反應，至於女騎士有無喝酒，尚待警方抽血換算酒測值才能確定。
警方調查，施姓女騎士闖紅燈，從三俊街右轉進入俊興街，撞上綠燈直行、由50歲唐姓男子駕駛的白色轎車右側，機車上2人彈飛倒地，撞擊力道強勁，導致轎車擋風玻璃破裂，右前車頭嚴重變形。
唐姓駕駛指稱，當時由俊興街往新莊方向行駛，路口號誌為綠燈，行經俊興和三俊街口時，右側突然竄出一輛機車，撞上轎車右側車身，所幸當時車內只有他一個人，自己也沒有受傷。
施女及江男均被送往亞東醫院急救，其中施女到院前已無生命跡象，最後仍傷重不治。警方表示，唐姓駕駛酒測值零，訊後被依過失致死罪嫌移送法辦，詳細車禍原因及責任歸屬尚待調查釐清。
關鍵字：
上一則：瑞士女環島受阻 淡水暖警伸手協助
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Yokohama 點煙器．USB 車用 點煙器．NAKAY 點煙器．四孔 點煙器．J-Power 點煙器 USB．點煙器 2USB．aibo 點煙器．點煙器 開關．PeriPower 點煙器．kinyo 點煙器．點煙器 CRU-17．充電 點煙器．車用 擴充 點煙器．分離 點煙器．ETINGO 點煙器．kinyo 車用點煙器．USB 點煙器 車用．SAMSUNG 點煙器．dod 點煙器．點煙器 保險絲．快譯通 點煙器．IPOD 點煙器．papago 點煙器．HTC 點煙器．NOKIA 點煙器．usb 點煙器．車用 點煙器．Sony 點煙器．車用點煙器．汽車 點煙器
- 【Keeley Ann】編織風格全真皮懶人休閒鞋(黑色686693110)
- 【伊登名床】10cm天然乳膠床墊-夏日好眠系列(單人加大3.5尺
- ASSARI-感溫3D立體三線獨立筒床墊(雙人5尺)
- Longchamp 全皮革LOGO壓紋斜背掀蓋書包-中/黑色
- 【MONS】斜條紋修身洋裝(CE6510)
- 【HOME MALL-經典直條紋皮製】加大6尺床頭片(3色)
- 【tripose】Yuppie系列原皮色男長夾(咖)
- 【NIKE】NikeLAB Air Force 1 男鞋 休閒鞋 低筒 Low 果凍底
- 【FELLOW】STAGG 不鏽鋼測溫手沖細口壺 v1.2 (亮面)
- 今周刊 (半年26期) + 鱻采頂級烏魚子一口吃 (12片裝 / 2盒
酒駕撞倒店家廚餘桶 1乘客輕傷送醫【中央社】
可憐男童受虐7年不敢說 這句話讓媽媽淚崩了【NOWnews今日新聞】
男子返家過年 遭鐵捲門壓死（3）【中央社】
花蓮29歲男子被自家鐵捲門壓死【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》