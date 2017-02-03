費城人今天和小熊工具人Chris Coghlan簽下一紙小聯盟約，並邀請他參加球隊的春訓，據了解他將非常有機會在開季的大聯盟名單中佔有一席之地。

Coghlan上賽季為球隊出戰了48場比賽，打擊三圍.252／.391／.388，攻擊指數.779算是合格成績。31歲的他內外野都能守，腳程也有一定的水準，是一名萬金油型的球員。

上賽季小熊隊獲得世界大賽冠軍，Coghlan在季後賽也有不錯的表現，多次代跑、代打建功，甚至還曾在世界大賽代替打擊低迷的Jason Heyward上場先發。

儘管他明年應該不會成為費城人先發的中流砥柱，但是對於補強球隊深度非常有幫助，外界普遍認為這筆交易是一步好棋。