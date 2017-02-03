影／路人只顧拍照 印度少年全身是血魂斷車輪NOWnews今日新聞 (2017-02-03 11:41)
印度1名18歲少年被巴士撞倒後，躺在血泊中超過30分鐘，路人忙著拍照完全沒有人出手幫忙。最後少年因為失血過多，送醫後仍不治身亡，在交通事故頻傳的印度，民眾的冷漠再次斷送一條年輕的生命。
印度媒體報導，發生在南部卡納塔卡省(Karnataka)卡巴爾地區(Koppal)的這起事件，讓少年阿里(Anwar Ali)命喪車輪之下。他在騎自行車時被巴士碾壓倒在地上，雖然開口求救，圍觀的路人卻沒有一個伸出援手，只忙著拍照，甚至傳上Youtube。
從路人拍攝的影片可以看到，阿里躺在血泊中，哭喊著請大家幫忙，但是在救護車到達前30分鐘，影片裡沒有一個人伸出援手，讓他最後到達醫院時仍因失血過多死亡。
阿里的哥哥悲憤表示，弟弟原本可以獲救，卻因為路人的冷漠，弟弟年輕的生命就這樣永遠消失。現場目擊者則表示，阿里的傷勢太過嚴重，大家都嚇壞了，沒有人知道該怎麼辦才好。
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