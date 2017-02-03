（中央社台北3日電）中國大陸環保部表示，中國環境監測總站與長三角區域預報中心、珠三角區域預報中心和相關省級環保預報部門預測，今明2天大陸空氣品質再出現重度汙染，5日才會好轉。



澎湃新聞報導，2月3日至4日，北京、天津、河北（京津冀）及周邊區域可能出現重度空氣汙染，5日北方大部擴散條件好轉，汙染形勢緩解。



同時，受春節期間煙火爆竹燃放的影響，局地空氣質量可能有不同程度變差。



今天大陸北方空汙擴散條件較為不利，但南方空氣則不錯，華南大部和西南大部都是優良；直到5日，受冷空氣影響，北方大部分地區空汙擴散條件好轉，但西北部分城市可能出現重度汙染。1060203