新浪美股訊 日期:3日彭博稱，印度信息技術部長Priyank Kharge在接受採訪時表示，蘋果將開始在Karnataka邦的班加羅爾組裝iPhone。

在該地區組裝的這些手機起初將在印度銷售。生產合作夥伴Wistron將承擔組裝工作。