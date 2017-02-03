印度部長：蘋果將在4月末之前開始在印度生產iPhone北京新浪網 (2017-02-03 11:56)
新浪美股訊 日期:3日彭博稱，印度信息技術部長Priyank Kharge在接受採訪時表示，蘋果將開始在Karnataka邦的班加羅爾組裝iPhone。
在該地區組裝的這些手機起初將在印度銷售。生產合作夥伴Wistron將承擔組裝工作。
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上一則：以硬體入局 小眾卻必要的垂直場館
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