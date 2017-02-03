沁弦設計-映風草

【旅遊經 洪書瑱報導】

新竹市「遊」打卡「新」景點，新竹為了響應新竹過好年」今年以「風城奇想」為主軸，於護城河、東門城等處設置「裝置藝術燈區」，包括7件光影創作及河岸光環境，讓護城河更成「新」打卡景點，民眾不妨利用元宵節或情人節的佳節，到此感受浪漫，提醒民眾展期僅至2月19日(日)止。



新竹市市長林智堅表示，去年12月啟用的護城河「親水公園」，不但增加無障礙坡道、增設舞台提供表演，沿岸也栽種水生植物，成為全台最親水、親人的護城河，現在市民經常沿著河畔散步、運動，年輕朋友們更是手牽手漫步，新竹市成為一座適合戀愛的幸福城市。歡迎全國民眾一起到「浪漫護城河」走走。

新竹市府今年以護城河為軸線，延伸至東門城、府後街，結合「新竹風」意象，設置7件藝術燈作，由擁有豐富國內外燈光規劃經驗的「CosmoC沁弦設計團隊」策畫「光環境塑造」，利用不同色溫的燈光與布置塑造光影變化，感受到溫暖、清新、明亮等意境。

沿著護城河畔，藝術創作，包括藝術家林靖佑創造視覺幻象、為觀者打造奇想光廊的「鏡月橋」，和仿生植物、細長燈座從河畔漫生的「映風草」，以及藝術家楊春森打造晶瑩剔透如透明水母的燈作「漂」。



吳耿禎-在你的側臉描繪光影許唐瑋_小王子的花許唐瑋-發光星體

護城河「親水公園」段，藝術家吳耿禎轉化市花杜鵑花，打造紅花剪紙意象燈座妝點河面，更富詩意而優雅；另由旅美藝術家許唐瑋設計的「小王子的花」，也在新竹市美術館首次展出，結合繪畫、雕塑與建築手法，將《小王子》寓言中的玫瑰花轉化為市花杜鵑，充滿愛的想像；另件作品「發光星體」延續此一概念，讓人們願望像星星般撒落於二二八公園。



文化局表示，2017 1月20日開展至昨(2)日，已吸引逾3萬人次參觀，民眾紛紛驚嘆「好浪漫」，歡迎民眾前來走春，感受溫「新」浪漫氛圍。

相關活動訊息，請上臉書「2017新竹過好年」，或上文化局網站(http://www.hcccb.gov.tw)瀏覽。