為新遊戲主機讓路 任天堂Wii U主機已宣布在日本停止生產 ...

任天堂Switch還有一個月就要發售了，那麼今天這則Wii U在日本停產的消息也並不算奇怪。

消息是從任天堂日本產品頁面中傳出的，在Wii U的圖片下方寫著「（在日本）停止生產」的字樣。

早在2016年3月份，就有傳言稱這台主機將會在年末停產。8個月之後，有報導稱該主機的生產線將會在11月的第一周末關閉。

任天堂否認了這則報導，聲稱「絕無此事」，表示Wii U的生產將會按照計劃繼續進行，不過，隨後公司就宣布了該主機在日本的生產即將結束的消息。

公司曾表示本財年Wii U主機要在全球範圍內出貨80萬台，在不久的將來，全新的Wii U將會一機難求。

如果你還有意入手的話，就需要儘快行動了，否則的話就只能等著買二手機或者翻新機，從北美任天堂的產品頁面中能夠找到產品列表。不過目前玩家還可以從實體店和在線經銷商處購買到全新的主機。

Wii U是在2012年下半年發售的，截至2016年12月31日，四年時間里賣出了近1334萬台主機。

任天堂Switch主機將於3月3日正式發售。

via：3DM