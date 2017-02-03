之前有位仁兄發過帖子：可以用刷圖鑑來提升等級，這個確實是一個升級的好辦法，而且適合平民玩家（一般RMB玩家只會吃靈魂、好友經驗、家族經驗），這個也是之前我們區的一個老玩家跟我提起來的，於是我們開始實踐，慢慢得出自己的一些心得，下面跟大家來分享一下。

首先想輕鬆刷圖鑑先要做好準備，也可以說是刷圖鑑的條件：

1。經驗裝（四個高石足矣），平民玩家一般可以通過任務獲得（我就是任務做出來的），每月第一周的星座任務-魔蝎座（可以換六個小石頭-只需要相應要求的BB，如某等級、某相性、某種類，前面兩個可以事先準備好一級的垃圾BB，級數可以去刷，奇異果可以改變相性），通過每月第四第五周的數字任務也可以獲得，如果還有其他途徑大家也可以分享一下。

2。五倍外套（八倍外套），五倍外套一般只有出新職業以及某些特殊（以前是經驗球雨還是雙水雨可以獲得-忘了多少MS換一個鍾了，我之前就是用這個練起來的，換了二十來套）的時候可以通過做任務來獲得-有時間限制，YY禮包-目前也就只有這個途徑了（這個也就不詳細說了，不知道的可以來問我），這個條件要自己留意，錯過了就沒了。

3。相應練圖鑑的BB，既然要練圖鑑也就需要相應的BB，一般血族、亡靈帶兩個一樣的，戰士、法師、異能可以帶3個，常見的BB（諸如戰士攻防、雙星等）商店有的買，可以用金幣獲得，星座BB、星座騎寵、軍團小幻獸可以做任務獲得（反正刷滿就可以丟了），較罕見的BB（諸如奇迹熊、小年獸）可以通過水晶卡、數字任務獲得，媒體寵（YY熊、海盜熊等）通過相應媒體領取獲得，剩下的相思鳥、東方龍之類的只能通過MS商店來獲得-也不貴，才幾十MS，大家可以承受，年獸、跨服BB（這些就看個人能力了，一般也不需要了，之前的那些刷滿了也就足夠了）。

4.XP技能秒殺冰封走廊任何怪（這個比較容易）。

符合了以上條件，我們就可以開工了（以下的是我的實踐經驗-只有血族的，其他沒試過），BB孵化出啦后先給每個BB喂兩個球（血族帶兩個一樣的），然後進化（這個一定要注意-以前沒進化刷了好久發現等級沒怎麼升，還以為是某種BB的原因），把雙倍任務完成（就是大力丸那些）領出來（但是別試用）、五倍外套任務完成（如果是領的就先點第一次）先別領，然後到野外打怪-目的是踩圈（XP回復的，如果是100%的就最好了），有了XP回復狀態后領雙、領五倍、吃大力丸，開刷，在等XP的過程中如果沒有XP回復狀態我們必須打怪去踩、逢圈必踩（首推戈壁），以下是冰封刷怪的路線圖（亡靈、法師較容易用隨機就行而且BB不會死）。

再說說需要注意的幾點：BB喂球（喂兩個球BB就可以到81級了，如果去刷的話可能會浪費兩次XP的時間）；BB進化（我也不知道為什麼，反正不進化升級很慢，不信的可以自己測試）；等XP時逢圈必踩（有時候在刷XP的過程中我也會去踩，看個人的微操），為什麼首推戈壁呢，因為怪比較多，出圈的幾率也比較大；注意BB別讓他死了（戰士的可以選擇合體，看自己的習慣）刷多幾次就可以注意到了。

上圖：血族的刷怪路線技下凡地點（個人建議），黃色為起點，黑色為終點，血族一般可以刷120隻左右，多的時候有140

下面是我血族刷的圖鑑（個人建議135之前不要領圖鑑經驗，吃靈魂和領好友經驗就行了），好像之前用了兩個來月升到143的（每個100級圖鑑1.5-只能領一次，有一百個就可以馬上升1.5級了、領完1.5后每個等級100級0.3，每個圖鑑一次，每天限制五個），粗略算了在有家族地圖和吃靈魂的情況下135級后每天的最少經驗，靈魂兩次3點，家族至少1點，圖鑑1.5（足夠的滿級圖鑑），一共5.5，加上一些雜七雜八的經驗應該有6點。

不廢話，上圖（一共戰士型滿27個+法師型滿25個+特殊型94個，一共146個-結界BB可以交易了還沒練）-刷滿了可以一勞永逸，不管等級上限多少等著領經驗就行了。

下面圖中有個亮點：（在銀龍及鯨魚中間的烈火幻獸的經驗哪去了，按理說我滿級了領不出經驗才對-求客服解釋）