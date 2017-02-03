瑞士女環島受阻 淡水暖警伸手協助中央社 (2017-02-03 11:22)
（中央社記者林長順新北3日電）來自瑞士的24歲女子Nathalie，獨自來台騎自行車環島，日前受阻三芝區淺水灣，無法前往住宿，在路邊哭泣。淡水警方發現後，將她帶回派出所休息並安排住宿。讓她感到很窩心。
Nathalie騎自行車環島，1日行經淺水灣時，因天色逐漸昏暗且開始下雨，飢寒交迫想搭公車前往淡水市區找地方住宿，卻無法載運自行車而作罷，加上語言不通，求助無門陷入困境，坐在公車站牌前哭泣。
淡水警分局後厝派出所員警郭清源巡邏經過主動關心，將Nathalie帶返派出所，提供熱食熱茶並連繫轄區義警分隊長陳森淼協助安排住宿，讓Nathalie不禁大讚台灣警察好熱情，還拉著員警一起合影留念。
值班員警柯志穎以英文詢問Nathalie，得知她2月1日來台當背包客，預計以3個月時間騎自行車環島，用慢活的方式感受台灣風情與欣賞美景。
Nathalie從台北市出發，一路往北前進，豈料第一天就受困，對事先沒做好旅遊準備感到沮喪，但也很高興能獲得台灣警察熱心幫忙，
Nathalie表示，自己住在瑞士，因歐洲各國的國境相連，出入境方便，治安不是很理想，自己在瑞士晚上都不敢隨意出門，但在台灣治安很好，女孩子深夜也能獨自外出買東西逛街，向員警表示台灣是她心目中最好、最理想的國家。
她說，這次獲得警方相助，為這趟旅程留下難忘的美好回憶，下次還要再來台灣。
後厝派出所副所長潘文雄表示，服務無國界，只要民眾有難處，在能力範圍內，警方都會盡力去協助。1060203
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