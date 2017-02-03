【文章來源伐木累 作者：《電子競技》雜誌】

當把「電競」和「場館」這兩個詞放在一起的時候，我們率先想到的是「鑰匙球館」，「梅賽德斯賓士中心」這樣給很多人留下過深刻印象的場地，這裏承接頂級賽事，為愛好者們送上一年一次的極致體驗。可沒有Major，等不到TI的時候，電競依然是很多人生活中重要的一部分，所以在上海，有更多線下觀賽經驗的電競愛好者會十分熟悉的場地是近鐵城市廣場和虹橋演藝中心，這裡有更頻繁的電競賽事，是更日常的場館。

中層賽事的落地

隨著電競在2016年的爆發，各類賽事覆蓋了一整年的時間，目前很多三方賽事選擇把選拔賽階段放在線上，而決賽找更大規模的場館，在幾天之內集中呈現。而對於長周期的賽事而言，缺乏穩定線下落地點是一直存在的問題。

由網吧升級而成的電競館，受到網吧本身屬性的限制，觀賽和整體賽事呈現會存在一定的風險，無論是WCA的電競館改造還是阿里體育的電競館解決方案，很大程度上只能滿足最低等級的海選賽事。這就導致介於海選和世界總決賽之間的賽事階段和一些長周期的職業聯賽或者次級職業聯賽就是會顯得十分尷尬，網吧滿足不了賽事的需求，而「梅奔」這樣的場地又用不起。

另一方面，在除了上海之外電競氛圍較好的幾座城市，電競賽事由於場地的不確定，也顯得十分零散和無序。很多賽事場地選擇不當，最終影響整體的呈現，這樣的例子在2016年已經屢見不鮮，對於賽事品牌和讚助商都是讓人困擾的問題。

在2016年年底一場不太起眼的solo賽卻提供了一種新的思路，《中國電競星》solo賽的組織者在北京城東一處文化產業園中建起了兩千平米的專門服務電競的賽事場館，巨大的LED屏幕，容納超過200人的觀賽區域，關鍵在於支持賽事的聲光電設備和轉播技術會比由網吧改造的電競館有很大的提升。這個有點類似在首爾GSL的比賽場地的場館，為中階或長周期的賽事落地給出了不錯的解決方案。

以硬體入局，博內容升級

在對該場館的管理者之一，北京星會聯盟體育文化有限公司副總經理肖平的採訪過程中，他表示2017年的計劃，是讓場館覆蓋100個比賽日，其中NEST的一系列賽事、TGA平台下的中階賽事都已經在商洽之中。如果再算上可能出現的守望先鋒主客場，對於北京、成都、武漢、長沙這樣電競氛圍不錯，人口基數又比較大的城市而言，每個城市有一到兩個這樣的日常賽事落地場館，對於目前電競賽事發展來說是非常必要的。

對於任何一個場館而言，更好的硬體一定是為了獲得更豐富的內容。有了好的轉播設備，解說間和舞美燈光，目的也是能夠呈現更豐富多樣且高質量的內容。也只有有了一定量內容的積累，才能吸引足夠穩定的用戶，為後續的工作開展奠定基礎。

在該電競館經營者的計劃中，除了專業賽事的承接和自有賽事舉辦之外，他們的電競館還將涉及自有俱樂部的培養、短周期的電競培訓和一些頂級賽事的線下觀賽。

在俱樂部的培養過程中，選手們不再是悶在一個小的房間里不停的訓練，而是把很多線上賽都變成在舞台上的訓練，從面對幾十人到面對幾百人，才能培養出將來有可能在幾萬的場地比賽的選手。同時，俱樂部有了半開放的訓練和活動環境，對於俱樂部粉絲的運維而言，則代表了更大的可能性。在俱樂部未來的商業運作中，一個可以落地的訓練場館，將是很多頂級俱樂部的重要需求之一。

短期的培訓同樣也在肖平盈利模式之中。隨著教育部的正名，很多人都已經看上了這片市場。短期培訓對於更多人而言，會更類似一種體驗活動，而不是像健身房一樣有明確的技術指標和目的。體會職業選手的生活，同時也給自己一個實現夢想的理由，肖平的計劃是第一年2000人次的短期培訓，在他看來實現起來並不會太難，而這些也很容易轉為這個場館觀賽的固定人群。

顯然並不是誰都適合從事職業電子競技，但是與朋友一起觀看頂級賽事已經是「85后」重要的社交方式，英雄聯盟已經實現了對於籃球、足球的追趕，一起看TI的粉絲絲毫不遜於圍觀歐洲杯的人群。而對於這些人而言，選擇有更好娛樂體驗的「類電影院」娛樂方式和選擇有更專業環境的此類電競館，都會優於由網吧轉型升級的電競館。

中產的電競生活並不容易

在上面的描述中，好像看到了一種屬於「85后」，「90后」的電競生活方式，他們需要一定的消費能力，但更需要的有專業人才來將電競與生活方式真正對接。從偶然走進電競館觀賽，到成為短期培訓班的學員，再到將這裏視為真正的「主場」，不僅是硬體和內容的匹配就可以完成的，在這個過程中會存在大量的人才缺口。

這也是一直以來中國的服務業沒能很好解決的問題，消費能力已經不再是限制服務業發展的瓶頸，而是消費者掏錢之後能買到什麼樣的服務，很大程度上決定了服務的交易能否長期持續的進行下去。

服務的專業化和標準化讓一般的品牌得以成就經典，而電競相關的內容和服務還處於非常原生態的階段。做線下觀賽，有什麼樣應對場間休息的主持人，現場的燈光音效需要怎麼配合，甚至是賣零食飲料的標準和配套的服務，都在點滴間影響著整個線下觀賽的留存。

培訓服務更是需要有一套完善的機制，有沒有權威機構的認證和背書，固然我們從韓國教練團隊那裡能得到很好的經驗，但每一個能文能武的教練或者導師都是非常稀缺的資源，這不僅需要對於電競的深刻理解，同時還要有足夠豐富教學專業知識，這些人該來自退役選手，還是體育或者師範類院校的科班人才，未來要摸索到的道路還很長。

歸根結底，電競從線下走到了線下，從偶然事件變成了日常生活，那麼對於用戶體驗的優化就顯得越發重要，用戶情緒需要第一時間被監控、反饋，然後得到合理的引導，在這一點上一直躲在視頻網站和直播平台之後的電競從業者們並沒有任何優勢可言，這才更應引起足夠的重視。

結語

在硬體上已經賣出了垂直場館的第一步，小眾又垂直的場館在未來市場中地位也一定會越發重要，但終究只是萬里長征的第一步。在從零到一的突破上，供給和需求達成了一致，它們會填補網吧電競館和大型體育賽事場館之間的空缺。但垂直電競場館從一到一百的經營之路才剛剛開始，我們不能忽視他出現的重要意義，同樣也不能樂觀的認為，有了好的經營理念就一定會開花結果。