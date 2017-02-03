菜鳥公佈春節物流數據：上海收發包裹數量居全國之最北京新浪網 (2017-02-03 11:31)
隨著春節假期接近尾聲，菜鳥聯盟打造的「春節不打烊」物流服務也即將同步收官。「不打烊」期間，全國數十個城市中，上海是春節收發包裹數量的全國之最。
隨著大批物流從業者節后返工，快遞服務將逐漸恢復到日常的節奏。
上海收發包裹最多
據菜鳥網路平台的數據顯示，「不打烊」期間包裹發貨量最大的城市分別是上海、廣州、北京、蘇州、天津、成都、武漢、金華、無錫和杭州。
包裹收貨量最多的城市則分別是上海、北京、杭州、廣州、蘇州、深圳、天津、成都、重慶和南京。
從數據上看，一二線大城市依然是春節電商消費的主要區域，其中上海是收貨量和發貨量的雙料冠軍。
送出最多的商品是暖寶寶
菜鳥聯盟的數據顯示，超市類商品和大小電器是消費者春節期間特別鍾愛的年貨商品。
數據顯示，菜鳥聯盟「春節不打烊」送出的商品中，數量最多是的天貓超市售出的「暖寶寶」。在包裹數量排名前十的商品中，僅天貓超市售出的食品就佔據了6席。
物流服務促進消費升級
與雙11、雙12等電商大促相比，「春節不打烊」對物流業的考驗更加嚴格。
菜鳥聯盟負責人介紹，如果說雙11、雙12等大促消費還能在國外找到黑五這樣的類似形式，那麼春節消費則是在全球都找不到經驗的獨特場景。
在物流方面，春節的獨特性主要包括：大部分物流人員處於假期，少部分物流資源值班應戰；大量消費者離城返鄉，改變了慣常的物流鏈路；特殊的節日氣氛和傳統習慣對商品的消費需求不同於平時。
菜鳥聯盟負責人表示，通過大數據實現春節這種特定場景下的智能物流服務，將有助於促進消費升級。
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